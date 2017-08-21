Фе: У. Дембеле глубоко наплевать на своих партнёров по «Боруссии» Д

Бывший главный тренер «Гамбурга» и «Штутгарта» Армин Фе прокомментировал последние события, связанные с нападающим дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле. 20-летний футболист не жалеет сил для того, чтобы перейти в «Барселону».
«В данный момент в «Боруссии» вопрос Дембеле важнее всех других тем. Создалась невероятно сложная ситуация, и, на мой взгляд, здесь победителей не будет. Проблема в том, что Дембеле глубоко наплевать на своих партнёров по «Боруссии». И они это понимают. Исходя из этого, не следует приуменьшать проблему, если вдруг он всё-таки останется», — цитирует Фе интернет-издание Sport1.
Ранее «Боруссия» объявила, что отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле. Сам Усман согласовал условия личного контракта с каталонцами и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, вследствие чего дортмундцы отстранили его от занятий с командой.