Болельщик «Локомотива» стал администратором клуба на один выездной матч

Болельщик «Локомотива» Виталий Рылков на день стал администратором столичной команды и вместе с «железнодорожниками» отправился на матч с «Рубином» (1:1) в Казань, который состоялся 9 августа.
Виталий поставил хэштег #лечувказаньслоко и номер своего абонемента и случайным образом был выбран в качестве нового администратора на один выездной поединок.
«Легендарный администратор Анатолий Машков и его коллеги Сергей Гришин и Руслан Элдерханов, президент Илья Геркус, главный тренер Юрий Сёмин, начальник команды Станислав Сухина доверили Виталию Рылкову важный фронт работ. И он не подвёл», — говорится на официальном сайте «Локомотива».
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