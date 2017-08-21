«Валенсия» объявила о переходе Кондогбиа из «Интера»

«Валенсия» объявила о переходе полузащитника Жоффрея Кондогбиа из «Интера». Испанский клуб представил новичка при помощи короткого видеоролика. Кондогбиа перешёл в «Валенсию» на правах аренды, которая рассчитана на один сезон, информирует пресс-служба «летучих мышей». При этом у «Валенсии» есть опция выкупа трансфера.
В минувшем сезоне 24-летний Кондогбиа принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (20 — с первых минут), отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
Видео доступно на официальной странице ФК «Валенсия» в социальной сети «Твиттер».