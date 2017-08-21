Скауты «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» просматривали Оланаре на игре «Янг Бойз» — ЦСКА

Скауты «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед» присутствовали на первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА, информирует All Nigeria Soccer. По данным издания, представители английских клубов просматривали нападающего «армейцев» Аарона Оланаре и нескольких игроков швейцарской команды.
Первая встреча между «Янг Бойз» и ЦСКА завершилась победой российского клуба со счётом 1:0. Оланаре вышел на замену на 54-й минуте и был заменён в концовке.
В текущем сезоне на счету Оланаре один гол в пяти матчах российской Премьер-Лиги.
Оланаре: ЦСКА полон решимости выйти в групповой этап Лиги чемпионов