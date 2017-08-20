Оланаре: ЦСКА полон решимости выйти в групповой этап Лиги чемпионов

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который состоится в Москве 23 августа. В первой встрече «армейцы» одержали победу со счётом 1:0.
«Мы не успокоились после победы в первом матче c «Янг Бойз», а полны решимости закрепить этот успех в ответной встрече и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. У «Янг Бойз» очень хорошая команда, с которой ЦСКА надо быть осторожней. Рад, что мы победили, но сейчас нужно выиграть в ответной встрече и доказать, что мы готовы биться с некоторыми лучшими клубами Европы», — цитирует Оланаре Completesportsnigeria.
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