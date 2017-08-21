Игроки «Крыльев» частично оплатили реконструкцию 3-го поля стадиона «Металлург»

Игроки «Крыльев Советов» финансово поддержали реконструкцию третьего поля домашнего стадиона «Металлург», информирует официальный сайт самарской команды. В ходе реконструкции был постелен новый искусственный газон.
На третьем поле тренируются воспитанники Центра Подготовки Футболистов «Крыльев» и основная команда клуба. Теперь оно имеет сертификат ФИФА «Две звезды».
«Хочется, конечно, внести вклад в развитие города, детского футбола, в частности. Я с удовольствием принял предложение клуба и поучаствовал в том, чтобы постелить такое хорошее поле для детей», — рассказал капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов.
«Теперь мы имеем комплекс из трёх новых полей на стадионе „Металлург“. Часть реконструкции третьего поля оплатили игроки нашей команды – прежде всего старожилы клуба, играющие в команде наибольшее количество лет. Отрадно, что капитан команды Иван Таранов внёс третью часть необходимых на реконструкцию средств. Иван откликнулся год назад, когда я только обозначил эту идею.
Отмечу, что в это поле не вложено ни копейки бюджетных денег. Сейчас есть такая тенденция, когда игроки стали вкладывать деньги в свою родину. Это прекрасное начинание, которое можно только поддержать. Тем интереснее, что в будущее самарских воспитанников вложили средства не коренные самарцы, а ребята, которые долгое время играли здесь", — отметил финансовый директор «Крыльев» Игорь Поваров.