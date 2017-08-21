Форвард с российским паспортом оформил дубль за юношескую команду «Фейеноорда»

Форвард с российским паспортом Лион Калентьев оформил дубль, выступая за юношескую команду «Фейеноорда». 17-летний футболист забил два мяча в матче молодёжного Кубка Нидерландов U19 с «Дордрехтом».
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Фейеноорда» U19, а Калентьев вошёл в игру в середине второго тайма при счете 4:0 в пользу своей команды и за оставшееся время успел забить два гола.
В мае 17-летний футболист, у которого есть голландское и российское гражданство, сообщил, что «ждёт своего шанса в сборной России».
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