В. Денисов: отмечу желание «Спартака», вдесятером проигрывали, но шли вперёд

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился впечатлениями от выездного матча 7-го тура РФПЛ со «Спартаком» (4:3).
«Было два разных тайма — когда в равных составах играли и после удаления. И было душновато, тяжело в таких условиях играть, особенно мне выходить после длительной паузы. Так что тяжёлый матч. Нельзя не отметить желания спартаковцев, даже вдесятером они проигрывали, но шли вперёд. Игра, думаю, получилась отменная и болельщикам понравилась.
Удаление по-разному влияет. Бывает, что помогает, а бывает — нет. Может быть, на сей раз нам оно сыграло на руку. Помню ли подобные волевые победы? С «Динамо», когда мы горели со счётом 0:2, но выиграли — 4:2", — сказал Денисов в эфире «8-16».
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