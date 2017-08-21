Ещенко: «Спартак» сам упустил победу, «Локо» нас дожал, подавая только с флангов

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о поражении в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:4).
«Думаю, мы сами упустили победу. Как до этого с „Динамо“ и ЦСКА, сейчас — с „Локомотивом“. Не дотерпели, не дожали, потому и поплатились. Когда на одного игрока меньше, уже пытаешься играть на удержание. Контролировать не получалось, и они нас дожали, подавая только с флангов. У них это хорошо получалось, забили нам два гола. Ну а третий и четвёртый — там уже контратаки пошли. А мы ещё чуть-чуть — и могли бы повести, забей Глушак», — сказал Ещенко в эфире программы «8-16».
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