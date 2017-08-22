Пеле – В. Жуниору: никогда не считай себя сильнее других

Бывший нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре 16-летнего форварда «Фламенго» Винисиуса Жуниора, которого уже приобрёл мадридский «Реал». Пеле дал совет молодому игроку относительно того, как ему стать одним из лучших футболистом мира.
«Винисиус теперь имеет приблизительно такой же возраст, с которым я начинал своё выступление за «Сантос» и национальную команду. Главным, что я сделал в моей жизни, было то, что я придерживался одного совета моего отца. Он говорил мне: «Никогда не считай себя лучшим футболистом в мире, никогда». Всегда будет нечто, чему ты должен будешь научиться. И это слова, которые я могу адресовать Винисиусу. У меня уже был дар от бога для игры в футбол, но я не мог думать о том, что превосхожу всех остальных. Считал себя равным им, или же думал, что просто переживаю удачный момент. Поэтому я говорю игроку: «Ты всегда будешь Винисиусом, всегда будешь играть и забивать. Но никогда не считай себя сильнее других», — цитирует Пеле AS.
Официально трансфер Винисиуса в силу в июле 2018 года, а сам бразильский футболист продолжит выступать в составе «Фламенго» до июля 2019 года.