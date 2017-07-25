Касемиро одобряет приобретение «Реалом» нападающего Винисиуса Жуниора

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро считает, что клуб поступил правильно, приобретя нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора. Касемиро очень высокого мнения о способностях своего соотечественника.
«Я даже беседовал с Винисиусом на этот счёт. Мы знаем, что впереди у него блестящее будущее. Я должен поздравить „Реал“ с заключением контракта с футболистом такого класса», — приводит слова Касемиро Bernabeu Digital.
Официально трансфер вступит в силу в июле 2018 года, а сам 16-летний бразильский футболист продолжит выступать в составе «Фламенго» до июля 2019 года.
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