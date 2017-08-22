Сиваков: в жизни Ибрагимович в два раза больше кажется, чем по ТВ

Защитник «Амкара» Михаил Сиваков, ранее выступавший за БАТЭ, рассказал, какие матчи в Лиге чемпионов за белорусскую команду ему запомнились больше всего, а также высказал мнение о шведском форварде Златане Ибрагимовиче.
«Назову два таких матча. Самый первый матч в Лиге с мадридским «Реалом», когда мы в первый раз пробились в групповой этап. Самая первая игра, Мадрид, звёзды футбола на поле, полный стадион – всё это остаётся в памяти надолго. И второй матч – победа над «Баварией» в Минске 3:1. Это было, когда мы играли в ЛЧ во второй раз. Не каждый день обыгрываешь «Баварию». К тому же после этой победы мы возглавили группу, потому что в первом туре на выезде обыграли «Лилль». Для нас это было очень большим успехом.
Ибрагимович — очень сильный футболист. Это все знают. Это выдающаяся личность в мировом футболе. На фоне такого нападающего было интересно проверить свои силы и проверить командные силы на фоне «Манчестер Юнайтед». Это был своеобразный экзамен. С Ибрагимовичем достаточно тяжело играть, потому что он очень фактурный нападающий. В жизни он, наверное, ещё в два раза больше кажется, чем по телевизору или где-то на фото. К сожалению, в том матче («Манчестер Юнайтед» — «Заря». — Прим. «Чемпионата») нам не удалось справиться с ним. Мы проиграли 0:1. Он забил нам головой. Это был хороший опыт для нас – сыграть против «МЮ» на «Олд Траффорд». 70 тыс. зрителей на трибунах. Я считаю, что мы показали тогда очень достойную игру и имели свои моменты, чтобы забить гол. Но в тот вечер уступили 0:1", — цитирует Сивакова пресс-служба пермяков.