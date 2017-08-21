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«Амкар»: энергетика трибун позволила оказать достойное сопротивление «Зениту»

21 августа 2017, понедельник. 12:33 Футбол

«Амкар» поблагодарил болельщиков за поддержку, оказанную во время домашнего матча 7-го тура РФПЛ с «Зенитом». Пермяки потерпели поражение со счётом 0:1.

«Матч с «Зенитом» стал самым посещаемым для «Амкара» в нынешнем сезоне – за этой игрой с трибун «Звезды» наблюдали почти девять тысяч зрителей. Наша команда получила замечательную поддержку болельщиков, которые остались на своих местах даже во время сильнейшего ливня, обрушившегося на стадион во втором тайме. ФК «Амкар» благодарит любителей футбола за поддержку – именно энергетика трибун позволила нашей команде оказать достойное сопротивление сильнейшей на сегодня команде России.

Наше единство – это один из главных козырей «Амкара». Надеемся, что на следующей домашней игре, в которой наша команда сыграет с ЦСКА, трибуны «Звезды» вновь заполнятся неравнодушными людьми, поддержка которых поможет «Амкару» показать всё, на что он способен", — говорится на официальном сайте «Амкара».

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Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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