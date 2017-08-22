Песселья, перешедший в «Фиорентину», подтвердил, что «Зенит» хотел купить его

Защитник «Бетиса» Херман Песселья, защищающий на правах аренды цвета «Фиорентины», подтвердил, что в его услугах был заинтересован «Зенит».
«Ввиду стольких версий о моих действиях я решил высказаться: на старте трансферного окна «Бетис» получил два предложения по покупке моего трансферного листа от «Зенита» и «Гамбурга» соответственно. Руководство клуба было искренно со мной и просило остаться, поскольку считало важным для команды игроком в контексте длительного спортивного проекта. Я был счастлив быть частью проекта и принял предложение. После этого меня поставили в известность о том, что хотят получить у «Ривер Плейт» возможность полностью платить мне зарплату. Так они и поступили, а я отказался от своих личных интересов, чтобы это осуществилось. Всё это сопровождалось продлением моего контракта с пунктом о трансферной компенсации за меня, чтобы в будущем была возможность извлечь дивиденды. Но по прошествии нескольких дней я узнал (разговор с тренером), что у меня совсем не будет той роли в команде, которую мне описали. Тогда я подумал, что нужно принять решение, что и сделал.
Мои родители всегда учили меня быть честным и действовать прямо. Поэтому я хочу покончить со спекуляциями о невыполнении обещания. Я не хотел уходить без того, чтобы выразить вечную благодарность и гордость тем, что был частью «Бетиса». Мои наилучшие пожеланию клубу», — написал игрок на своей странице в «Инстаграме».