Песселья, которым интересовался «Зенит», перешёл в «Фиорентину»

Защитник Херман Алехандро Песселья, интерес к которому проявлял «Зенит», продолжит карьеру в Италии. Футболист покинул «Бетис», с которым был связан контрактными обязательствами, и перешёл в «Фиорентину». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
В «Фиорентине» 26-летний футболист будет играть на правах аренды до конца сезона-2017/18. При этом у флорентийцев есть право выкупа аргентинского защитника. По данным Transfermarkt, Песселья оценивается в € 6 млн.
В прошлом сезоне Херман Алехандро Песселья принял участие в 36 матчах за «Бетис» в Ла Лиге и забил 1 гол.
Источник: «Зенит» интересуется защитником «Бетиса» Пессельей