«Барселона» заинтересовалась игроками из Бундеслиги Горецкой и Н. Кейта

Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес понаблюдал за полузащитником «Шальке-04» Леоном Горецкой и нападающим «РБ Лейпцига» Наби Кейта в матчах этих команд в Бундеслиге, сообщает El Mundo Deportivo.
Таким образом, каталонский клуб прорабатывает альтернативные варианты на случай, если ему не удастся совершить трансферы Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле из «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» соответственно.
Ранее стало известно, что «Боруссия» согласна отпустить Дембеле в «Барселону» только на своих условиях – за не менее чем € 130 млн — и дала каталонцам неделю на завершение трансфера. Что касается Коутиньо, то сине-гранатовые сделают «Ливерпулю» четвёртое предложение.
«Барселона» сделает ещё одну попытку приобрести Коутиньо