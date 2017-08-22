Джорджевич — о голе в ворота «Ахмата»: мяч полетел именно туда, куда я хотел

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом». 21 августа подопечные Миодрага Божовича в Грозном добились победы со счётом 2:1, а черногорский форвард стал автором победного гола.
«Эмоций много. Мы выиграли на выезде у соперника, с которым трудно играть каждому клубу. Молодцы все наши футболисты, все боролись до конца. Мы показали, что «Арсенал» — хорошая команда. Все мысли были о победе. Понимали, что можем в Грозном зацепиться за очки, чувствовали уверенность. Мыслей о том, когда мы прилетели, в какой гостинице легли поспать и прочее, не было. Главным было показать себя на поле.
Фактор нереализованных моментов в прошлых играх чуть-чуть давил. Я старался этого не показывать на поле, старался хладнокровно использовать моменты. Если видел партнёра на поле, то старался не жадничать. Доволен, что забил. Ещё больше рад победе. Постараемся продолжить в этом ключе.
Что касается гола, то была отличная подача от Анри Хагуша. Старался хорошо исполнить удар. Получилось. Мяч полетел именно туда, куда я хотел", — поведал Джорджевич.
Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.