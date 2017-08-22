Аскасибар, который мог перейти в «Зенит», стал игроком «Штутгарта»

Аргентинский полузащитник Сантьяго Аскасибар, который этим летом мог перейти из «Эстудиантеса» в «Зенит», будет выступать в Германии.
«Штутгарт» официально объявил о переходе 20-летнего футболиста, с которым подписан контракт до 2022 года. В составе швабов Аскасибар будет играть под 6-м номером.
Ранее в СМИ сообщалось, что вернувшийся в элиту немецкого футбола клуб договорился о переходе Аскасибара за $ 8,5 млн.
Трансфер футболиста в «Зенит» сорвался из-за того, что клуб предоставил «Эстудиантесу» банковские гарантии Банка Москвы, что не устроило аргентинцев.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».