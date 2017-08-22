«Астана» победила «Селтик», но не сумела пробиться в групповой этап ЛЧ

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Астана» на своём поле со счётом 4:3 обыграла «Селтик».
Напомним, в первом матче «Астана» в гостях проиграла со счётом 0:5 и перед казахстанской командой стояла почти невыполнимая задача.
В сегодняшней игре счёт был открыт на 26-й минуте, когда Кристоффер Аер отправил мяч в собственные ворота. Спустя несколько минут Скотт Синклейр сравнял счёт. В начале второго тайма хозяева сумели забить дважды — отличились Серикжан Мужиков и Патрик Твумаси. На 69-й минуте Твумаси оформил дубль, сделав счёт 4:1. Тем не менее последнее слово осталось за шотландской командой — на 80-й минуте отличился Жюль Нтшан, а точку поставил Ли Гриффитс на 90-й минуте. «Астана» победила, но в групповой этап Лиги чемпионов вышел «Селтик».