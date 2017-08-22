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«Астана» победила «Селтик», но не сумела пробиться в групповой этап ЛЧ

22 августа 2017, вторник. 20:24 Футбол

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Астана» на своём поле со счётом 4:3 обыграла «Селтик».

Напомним, в первом матче «Астана» в гостях проиграла со счётом 0:5 и перед казахстанской командой стояла почти невыполнимая задача.

В сегодняшней игре счёт был открыт на 26-й минуте, когда Кристоффер Аер отправил мяч в собственные ворота. Спустя несколько минут Скотт Синклейр сравнял счёт. В начале второго тайма хозяева сумели забить дважды — отличились Серикжан Мужиков и Патрик Твумаси. На 69-й минуте Твумаси оформил дубль, сделав счёт 4:1. Тем не менее последнее слово осталось за шотландской командой — на 80-й минуте отличился Жюль Нтшан, а точку поставил Ли Гриффитс на 90-й минуте. «Астана» победила, но в групповой этап Лиги чемпионов вышел «Селтик».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
22 августа 2017, вторник. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
4 : 3
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 – Аер – 26 (автогол), 1:1 – Синклейр – 33, 2:1 – Мужиков – 48, 3:1 – Твумаси – 49, 4:1 – Твумаси – 69, 4:2 – Нтшан – 80, 4:3 – Гриффитс – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Селтик ФК Астана
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
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