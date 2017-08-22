«Ростов» объявил об уходе Препелицэ

«Ростов» и полузащитник Андрей Препелицэ расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Мы благодарим Андрея за год, который он провёл в жёлто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте донского клуба.
«Спасибо вам за всё. Это был отличный год. Спасибо, фанаты, тренеры и товарищи по команде. Желаю удачи», — заявил 31-летний румынский футболист.
Препелицэ перешёл в «Ростов» в начале сентября 2016 года. В составе российской команды хавбек провёл 25 матчей.
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