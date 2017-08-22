«Халл Сити» вылетел из Кубка лиги, уступив «Донкастер Роверс»

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, в гостях со счётом 0:2 уступил команде «Донкастер Роверс», выступающей в третьем по значимости английском дивизионе.
Оба гола хозяева забили во втором тайме — на 48-й минуте отличился Алфи, а на 54-й окончательный результат установил Томми Роу.
Отметим, что «Халл Сити» под руководством бывшего главного тренера московского ЦСКА и сборной России потерпел третье поражение подряд.