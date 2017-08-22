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«Халл Сити» вылетел из Кубка лиги, уступив «Донкастер Роверс»

22 августа 2017, вторник. 23:38 Футбол

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, в гостях со счётом 0:2 уступил команде «Донкастер Роверс», выступающей в третьем по значимости английском дивизионе.

Оба гола хозяева забили во втором тайме — на 48-й минуте отличился Алфи, а на 54-й окончательный результат установил Томми Роу.

Отметим, что «Халл Сити» под руководством бывшего главного тренера московского ЦСКА и сборной России потерпел третье поражение подряд.

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
22 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Донкастер Роверс
Донкастер
2 : 0
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1:0 – Мэй – 48, 2:0 – Роу – 54
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Донкастер Роверс Халл Сити Леонид Слуцкий
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