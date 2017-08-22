Гол Мусы помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед» в матче Кубка лиги

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Лестер Сити» в гостях со счётом 4:1 разгромил «Шеффилд Юнайтед». Весь матч в составе «лис» отыграл бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. Нигерийский форвард отметился голом в компенсированное ко второму тайму время.
«Уотфорд» дома уступил «Бристоль Сити» (2:3), «Кристал Пэлас» на своём поле обыграл «Ипсвич Таун» (2:1). «Суонси Сити» на выезде разгромил «Милтон-Кинс Донс» (4:1), «Вест Бромвич Альбион» в гостях победил «Аккрингтон Стэнли» (3:1). «Брайтон» дома выиграл у «Барнета» (1:0), а «Борнмут» в гостях был сильнее «Бирмингем Сити» (2:1).