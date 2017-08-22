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Гол Мусы помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед» в матче Кубка лиги

22 августа 2017, вторник. 23:43 Футбол

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Лестер Сити» в гостях со счётом 4:1 разгромил «Шеффилд Юнайтед». Весь матч в составе «лис» отыграл бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. Нигерийский форвард отметился голом в компенсированное ко второму тайму время.

«Уотфорд» дома уступил «Бристоль Сити» (2:3), «Кристал Пэлас» на своём поле обыграл «Ипсвич Таун» (2:1). «Суонси Сити» на выезде разгромил «Милтон-Кинс Донс» (4:1), «Вест Бромвич Альбион» в гостях победил «Аккрингтон Стэнли» (3:1). «Брайтон» дома выиграл у «Барнета» (1:0), а «Борнмут» в гостях был сильнее «Бирмингем Сити» (2:1).

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
22 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1 : 4
Лестер Сити
Лестер
0:1 – Грей – 52, 0:2 – Слимани – 63, 0:3 – Слимани – 67, 1:3 – Лэвери – 83, 1:4 – Муса – 90+3
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
22 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Уотфорд
Уотфорд
2 : 3
Бристоль Сити
Бристоль
1:0 – Капу – 47, 1:1 – Hinds – 59, 1:2 – Рид – 67, 1:3 – Элиассон – 90+3, 2:3 – Мариаппа – 90+5
Удаления: Холебас, 88 – нет
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
22 августа 2017, вторник. 21:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 – Макартур – 76, 2:0 – Макартур – 84, 2:1 – Целина – 90+1
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
22 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Милтон-Кинс Донс
Милтон-Кинс
1 : 4
Суонси Сити
Суонси
1:0 – Сигер – 17, 1:1 – Фер – 19, 1:2 – Фер – 60, 1:3 – Абрахам – 71, 1:4 – Айю – 86
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
22 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Аккрингтон Стэнли
Аккрингтон
1 : 3
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
0:1 – Рондон – 11, 0:2 – Филлипс – 31, 0:3 – Родригес – 64, 1:3 – Dallison – 88
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
22 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 : 0
Барнет
Барнет
1:0 – Tilley – 53
Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
22 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Бирмингем Сити
Бирмингем
1 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 – Кифтенбельд – 11, 1:1 – Фрейзер – 46, 1:2 – Пью – 68
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бирмингем Сити Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Бристоль Сити Вест Бромвич Ипсвич Кристал Пэлас Лестер Сити Милтон-Кинс Донс Суонси Сити Уотфорд Шеффилд Юнайтед Ахмед Муса
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