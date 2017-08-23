Наставник «РБ Лейпциг» Хазенхюттль хотел бы в ЛЧ сыграть с «Барселоной»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль не боится европейских грандов. Наставник немецкой команды сообщил об этом в преддверии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится 24 августа в Монако.
«Я бы хотел сыграть с «Барселоной» на «Камп Ноу». Сам играл против этой команды в бытность футболистом», — приводит слова Хазенхюттля Bild.
Хазенхюттль играл против каталонской команды в Лиге чемпионов 24 года назад. На своём поле австрийцы проиграли со счётом 1:2, потерпели поражение и на выезде — 0:3. Вспоминая то противостояние, Хазенхюттль сказал: «Мы играли против таких легендарных футболистов, как Куман, Лаудруп и Ромарио. А ворота «Барселоны» защищал Субисаррета. Я не использовал два отличных шанса для взятия ворот соперников».