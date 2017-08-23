Игроки «Зенита» Жирков и Анюков не сыграют с «Утрехтом» в Лиге Европы

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» рассказал о состоянии футболистов Юрия Жиркова и Александра Анюкова.
«Жирков и Анюков точно не сыграют в четверг», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Также Манчини рассказал, что побывал на хоккейном матче с участием петербургского СКА.
«В понедельник я был на хоккее. Эмоции исключительно положительные, впервые был на хоккейном матче. Хоть я и не разбираюсь в правилах, показалось, что СКА — это сильная команда», — добавил итальянец.
Матч «Зенит» — «Утрехт» состоится 24 августа. Начало запланировано на 20:00 мск. Первая встреча прошла 16 августа в Нидерландах и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Ригони принял участие в тренировке «Зенита» перед матчем с «Утрехтом»