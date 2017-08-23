Ригони принял участие в тренировке «Зенита» перед матчем с «Утрехтом»

Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На тренировке присутствовал полузащитник Эмилиано Ригони, а вот Юрий Жирков и Александр Анюков отсутствовали.
Матч «Зенит» — «Утрехт» состоится завтра, 24 августа. Начало запланировано на 20:00 мск. Первая встреча состоялась 16 августа в Нидерландах и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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