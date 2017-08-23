Виллиан вошёл в трансферный список «Барселоны»

«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает France Football.
Сине-гранатовые продолжают искать игрока в группу атаки в связи с уходом Неймара. Приоритетными целями каталонского клуба по-прежнему считаются Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Усман Дембеле («Боруссия» Д), однако их трансферы пока не удаётся осуществить.
Виллиан не считается безоговорочным игроком стартового состава «Челси», и он мог бы рассмотреть предложения других клубов. Его контракт с синими рассчитан до 2020 года.
«Боруссия» Д может заменить У. Дембеле игроком «Вильярреала» Кастильехо