В Англии уверены, что Тухель — не кандидат на должность главного тренера «Челси»

«Челси» не рассматривает кандидатуру немецкого специалиста Томаса Тухеля на место будущего главного тренера команды, и у клуба нет никакого плана относительно возможного преемника действующего наставника Антонио Конте, сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу со ссылкой на источник в клубе.
Ранее авторитетное немецкое издание Sport Bild опубликовало информацию, согласно которой владелец «Челси» Роман Абрамович и исполнительный директор клуба Марина Грановская приняли решение о смене нынешнего наставника команды Конте на Тухеля. Ими якобы рассматривалась также кандидатура бывшего главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике.
Тухель тренировал «Боруссию» с 2015 года, и за это время он выиграл Кубок Германии. Об отставке Тухеля было объявлено 30 мая 2017 года.