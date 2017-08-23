Селюк: «Рубин» хотел пригласить Ротенберга, но Сёмин категорически против

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян сообщил, что «Рубин» был заинтересован в приглашении 31-летнего футболиста, но против перехода выступил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.
«Рубин» хотел пригласить Бориса Ротенберга к себе, но Юрий Сёмин категорически против, чтобы он покидал «Локомотив». Главный тренер считает, что он должен остаться в команде. Об этом Сёмин сказал мне сам и проинформировал Борю. Поэтому Ротенберг остаётся в «Локомотиве». Сейчас Боря продолжает работать, в команде его все уважают, к нему все очень хорошо относятся. Сёмин заявлял о нехватке кадров и не готов отпускать Ротенберга», — сказал Селюк.
Селюк: интерес «Рубина» к Ротенбергу естественен, также есть варианты в Австрии