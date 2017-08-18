Селюк: интерес «Рубина» к Ротенбергу естественен, также есть варианты в Австрии

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга-младшего, прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что арендовать 31-летнего футболиста хочет «Рубин».
«Интерес «Рубина» к Борису Ротенбергу – естественное явление. Он играл у Бердыева почти во всех матчах в «Ростове», а многие футболисты «Ростова» переходят в «Рубин». Бердыев изначально не хотел отпускать Ротенберга в «Локомотив», но у Бори семья. Более того, «Ростов» сейчас тоже с удовольствием вернул бы этого футболиста.
Есть и две команды из Австрии, которые хотели бы подписать его. Но Боря категорически не хочет уезжать и планирует доиграть в России, а потом, возможно, перейти на должность в клубе в качестве, например, спортивного директора или футбольного функционера.
Можно говорить что угодно, но статистика – вещь упрямая. Борис играл за «Динамо» — команда не проиграла с ним ни одного матча. У Черчесова можете спросить. Он ставил его без всяких проблем против ЦСКА и «Локомотива». Дальше – «Ростов». Бердыев – глыба тренерского цеха. Борис у него играл в каждом матче и завоевал серебряные медали.
Потом Ротенберг перешёл в «Локомотив». Обычный мениск лечили там ему очень долго, половину врачей нужно поувольнять. Слава богу, вылечили, и оп — «Локомотив» Кубок выиграл», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.