«Олимпиец» обыграл «Торпедо» Вл, «Авангард» — брянское «Динамо» в Кубке России

В матче 1/32 финала Кубка России сезона-2017/18 «Олимпиец» во Владимире с минимальным счётом обыграл местное «Торпедо». Победу команде из Нижнего Новгорода принёс точный удар Михаила Сорочкина, который отличился в конце первого тайма.
В другом матче турнира курский «Авангард» в Брянске со счётом 1:0 выиграл у местного «Динамо». Единственный гол на 49-й минуте забил Ильнур Альшин.
Таким образом, «Олимпиец» и «Авангард» вышли в 1/16 финала Кубка России. С полным календарём турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».