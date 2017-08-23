Тренер «Милана» Монтелла заявил, что разочарован в Ньянге

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла высказал мнение о ситуации с нападающим М'Байе Ньянгом.
Ранее сообщалось, что форвард взял медицинскую справку, по которой имеет право пропустить все тренировки россонери на протяжении последующих 10 дней. 22-летний форвард в справке ссылается на стресс. По данным СМИ, Ньянг отказался от перехода в московский «Спартак» и хочет перейти в «Торино».
«Очень разочарован в Ньянге, поскольку у нас было отличное взаимопонимание и игра за такой клуб, как «Милан», должна быть радостью, а не причиной стресса. Я ожидал от него чего-то другого. Надеюсь, он скоро поправится. Рад, что у меня есть игроки, которые не испытывают стресса и счастливы быть здесь», — цитирует Монтеллу Football Italia.
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