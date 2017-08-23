ЦСКА – «Янг Бойз»: Щенников забил первый в карьере гол в Лиге чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА принимает «Янг Бойз». Хозяева поля на 45-й минуте открыли счёт после точного удара защитника Георгия Щенникова.
В карьере 26-летнего футболиста этот гол стал первым в 42-м матче Лиги чемпионов. В активе Щенникова теперь 261 матч за ЦСКА и четыре забитых мяча.
Примечательно, что в первом тайме до точного удара Щенникова фанаты ЦСКА посвятили защитнику баннер со словами «Жора, давай ещё двойню!». На прошлой неделе в семье игрока родилась дочь Ульяна — второй ребёнок в семье. Помимо этого, Щенников в августе дважды отличался в матчах РФПЛ — с «Рубином» (1:2) и «Спартаком» (2:1).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Янг Бойз». После первого тайма «армейцы» вели со счётом 1:0. В первой встрече в Швейцарии ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.
Посмотреть видео можно в «твиттере» РФПЛ.