Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 24 августа, в Монако состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 19:00 по московскому времени. Своих соперников узнают московские клубы «Спартак» и ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Ссылка на трансляцию появится на этой странице в 18:00 по московскому времени.
Накануне определились все участники и состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа Лиги чемпионов. Корзины жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов выглядят следующим образом:
1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Челси», «Шахтёр», «Монако», «Спартак».
2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».
3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм Хотспур», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Ливерпуль», «Рома», «Бешикташ».
4-я корзина: «Селтик», ЦСКА, «Спортинг», АПОЭЛ, «Фейеноорд», «Марибор», «Карабах», «РБ Лейпциг».
Групповой этап состоит из шести туров:
12/13 сентября: тур 1
26/27 сентября: тур 2
17/18 октября: тур 3
31 октября/1 ноября: тур 4
21/22 ноября: тур 5
5/6 декабря: тур 6.
Две сильнейшие команды каждой группы примут участие в жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится в Ньоне 11 декабря. Восемь команд, занявших третьи места, примут участие в жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы. Она пройдёт в тот же день.