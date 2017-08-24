«Спартак» оштрафован на 260 тыс. рублей за поведение фанатов

Московский «Спартак» был оштрафован на 260 тыс. рублей за поведение болельщиков во время матча 7-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:4). Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
«Спартак» оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, а также использование и бросание пиротехники и взрывпакетов. «Локомотив» оштрафован на 60 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.
После семи туров «Спартак» набрал лишь восемь очков и занимает в таблице РФПЛ 10-е место. «Локомотив» с 16 баллами находится на второй строчке.