Новая «Спортивная волна» пройдёт с 30 сентября по 7 октября в Турции

Фестиваль любительского футбола «Спортивная волна» вновь пройдёт на берегу Средиземного моря в одном из лучших отелей Турции с 30 сентября по 7 октября. Традиционно активная неделя спорта, моря, развлечений и ярких событий на этот раз обещает быть особенно разнообразной. Для мужчин главные развлечения сосредоточены вокруг футбола – в течение пяти дней пройдёт серия групповых этапов турнира и товарищеских матчей.
Особенным сюрпризом для болельщиков станет участие известных футболистов — Валерия Шмарова, Андрея Канчельскиса, Дмитрия Сенникова и Руслана Нигматуллина. Насыщенная футбольная программа будет разбавлена не менее увлекательными соревнованиями по волейболу, теннису и другим видам спорта. Для желающих более спокойного времяпрепровождения на свежем воздухе пройдут групповые занятия по йоге.
Регистрация любительских футбольных команд и просто желающих хорошо провести время в спортивно-развлекательной обстановке уже доступна на http://www.turkey2017.sportvolna.ru/
Видео доступно в YouTube.