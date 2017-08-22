22 августа стартует любительский турнир BWIN ЛИГА 7

С началом нового футбольного сезона стартует турнир "BWIN ЛИГА 7", в котором примут участие любительские команды из Москвы. BWIN ЛИГА 7 проводится в статусе официального турнира Любительской футбольной лиги – крупнейшего сообщества непрофессиональных команд России. Первенство, которое стартует 22 августа, станет этапом подготовки к чемпионату мира 7х7, который пройдёт 20-29 октября в Гватемале. Лучшие игроки получат возможность претендовать на место в сборной России.
Дмитрий Смирнов, главный тренер сборной России, которая в ранге действующих чемпионов Европы сразу в двух форматах (8х8 Франция-2016 и 6х6 Чехия-2017) готовится к чемпионату мира 7х7 в Гватемале, прокомментировал предстоящее событие: «Для сборной, которая прежде не играла в формате 7х7, новый стадион в Парке Легенд и новый турнир — это отличный шанс подготовиться к мировому первенству в идеальных условиях, ведь раньше мы такой возможности не имели».
22 августа стартует турнир BWIN ЛИГА 7
Матчи BWIN ЛИГА 7 будут проходить на футбольном поле в Парке Легенд в формате 7х7. Каждая команда сможет заявить вратаря и шесть полевых игроков. Заявиться для участия в BWIN ЛИГА 7 сможет любая любительская команда – сделать это можно будет через ЛФЛ или непосредственно на футбольном поле в Парке Легенд. Адрес площадки – ул. Автозаводская, вл. 23.
«Титульное партнёрство с любительским турниром – важный шаг в рамках реализации стратегии продвижения мирового букмекерского бренда BWIN на российском рынке. Мы, безусловно, заинтересованы в поддержке любительского спорта и будем наращивать активность в этом направлении. Любительский и профессиональный спорт неразрывно связаны, и мы рады стать частью этой истории. Будем следить за успехами команд и игроков», — прокомментировал Дмитрий Сергеев, генеральный директор BWIN Россия.
22 августа стартует турнир BWIN ЛИГА 7