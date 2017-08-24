Итоги жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2017/18 для «Спартака»

Московский «Спартак» по результатам жеребьёвки узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов сезона-2017/18. Церемония жеребьёвки прошла в зале Grimaldi Forum в Монако.
Подопечные Массимо Карреры, попавшие при жеребьёвке в первую корзину как действующие чемпионы России, сыграют в группе Е с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).
По итогам прошлого сезона «Севилья» заняла четвёртое место в Примере, «Ливерпуль» стал четвёртым в АПЛ, а «Марибор» стал чемпионом Словении.
Группа Е: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения).
Жеребьёвка группового этапа ЛЧ. «Спартак» и ЦСКА узнали соперников
В Москву прилетят английские гранды — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».