«Вардар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, несмотря на гол Нойштедтера

«Фенербахче» (Турция) проиграл «Вардару» (Македония) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 61-й минуте игрок сборной России Роман Нойштедтер открыл счёт. Семь минут спустя Джамбул Джигаури провёл ответный мяч. В концовке отличился Никола Глигоров. В первой игре победил «Вардар» (2:0).
В другом матче «Судува» (Литва) и «Лудогорец» (Болгария) сыграли вничью — 0:0. Дома «Лудогорец» выиграл со счётом 2:0.
«Вардар» и «Лудогорец» вышли в групповой раунд Лиги Европы. «Фенербахче» и «Судува» покинули турнир.
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