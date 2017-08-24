Гендиректор «Бенфики» ожидает непростого выезда в Москву на матч ЛЧ с ЦСКА

Генеральный директор «Бенфики» Тиагу Пинту прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой португальцы получили в соперники ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» и «Базель».
«Манчестер Юнайтед» пытается снова стать большой силой в Европе, с ним будем непросто. «Базель» – чемпион Швейцарии, который регулярно выступает в групповом этапе Лиги чемпионов, а ЦСКА ещё не пропустил ни разу в квалификационных матчах турнира. Также всегда сложно отправляться на выезд в Россию в связи с временем года.
Нам досталась сбалансированная группа с непростыми матчами, но нашей целью является выход в плей-офф Лиги чемпионов, как и в двух предыдущих сезонах», – цитирует Пинту A Bola.
«Бенфика» сыграет в Москве с ЦСКА 22 ноября в рамках пятого тура.