175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кокорин: пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью — начнут

24 августа 2017, четверг. 23:26 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Утрехтом» в ответном матче квалификации Лиги Европы со счётом 2:0 и выход в групповой этап. Кокорин оформил дубль.

«Счастливы, что прошли в групповой этап, радует, что выполнили задачу. О серии пенальти не думали, верили в свои силы. Забили быстрый гол, хорошо действовали, ждали своего шанса, понимали, что второй гол забить будет сложно. Почему не удавалось реализовать моменты? Может, устали. «Утрехт» хорошо оборонялся, впереди у соперника не очень получалось.

Мы только вышли в групповой этап, что касается этого матча, то мы сами в Голландии создали такую ситуацию. Дома при такой поддержке вышли и выиграли. Это не первый мой победный гол, который я забил грудью, ещё был в Израиле. Манчини подарок мне не обещал за забитые голы. Футболку снял после гола не для того, чтобы Дзюба получил игровое время. Это были просто эмоции. Пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью — начнут. Нестрашно», – передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.

«Зенит» выиграл у «Утрехта» и вышел в групповой этап ЛЕ благодаря дублю Кокорина
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Утрехт ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Роберто Манчини Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
23:48 «Зенит» — «Утрехт» — 2:0. Видеообзор ответного матча квалификации Лиги Европы
23:40 «Русенборг» выбил «Аякс» из ЛЕ, «Милан» и «Марсель» вышли в групповой этап
23:32 Иванович: было видно, что «Утрехт» забил с нарушением правил на Лунёве
23:26 Кокорин: пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью — начнут
23:24 Манчини: я нуждаюсь в настоящем Дзюбе, в том, которого видел по телевизору
23:22 Фурсенко: Кокорин не спаситель «Зенита», он просто выполняет работу на 5 баллов
23:20 Ерохин: при 1:0 можно было просто ждать моменты, и они у «Зенита» появлялись
23:16 Манчини: «Зенит» доминировал и должен был побеждать «Утрехт» с крупным счётом
23:16 Гендиректор «Бенфики» ожидает непростого выезда в Москву на матч ЛЧ с ЦСКА
23:14 Дриусси: очень нервничал в концовке матча с «Утрехтом», «Зенит» мог пропустить
23:05 Паредес: с каждым матчем «Зенит» становится более сплочённой командой
23:05 Анчелотти: будет интересно сыграть с «Баварией» против своего бывшего клуба
23:03 Шатов: хорошо, что «Зенит» победил, ведь играть в Лиге Европы очень престижно
22:56 «Партизан», АЕК, «Скендербеу» и «Аполлон» Л вышли в групповой этап Лиги Европы
22:50 Витсель поздравил «Зенит» с выходом в групповой этап Лиги Европы
22:42 Фонсека: сложнейшая группа — отличная возможность для «Шахтёра» показать себя
22:39 Захович: в группе «Марибора», «Спартака», «Ливерпуля» и «Севильи» возможно всё
22:37 Наставник «Марибора»: попали в такую группу, которую я хотел
22:36 Хацкевич: киевское «Динамо» победило «Маритиму» прежде всего характером
22:32 «Зенит» выиграл у «Утрехта» и вышел в групповой этап ЛЕ благодаря дублю Кокорина
22:27 Федун: с «Севильей» и «Марибором» можно играть, с «Ливерпулем» тоже поборемся
22:23 «Вардар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, несмотря на гол Нойштедтера
21:58 Нойер: матчи «Баварии» с «ПСЖ» — это, конечно, бомба
21:58 БАТЭ, «Шериф» и «Эстерсунд» вышли в групповой этап Лиги Европы
21:53 Президент «Севильи»: мы довольны жребием, могло быть и хуже
21:47 «Спартак» стартует в Лиге чемпионов 13 сентября в Словении
21:47 Объявлен календарь ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов
21:41 Киевское «Динамо» выиграло у «Маритиму» и вышло в групповой этап Лиги Европы
21:40 Ди Франческо: нельзя недооценивать «Карабах»
21:30 Бутрагеньо: в Лиге чемпионов «Реалу» нужно выкладываться на поле в каждом матче
21:28 Боккетти: будет тяжело, но у нас есть надежда. Верю в «Спартак»
21:27 Широков: и «Спартак», и ЦСКА, вполне вероятно, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов
21:20 Эмери: «ПСЖ» и «Бавария» — фавориты группы, хотим стать первыми
21:10 Штреллер: ЦСКА был одной из сильнейших команд в четвёртой корзине
21:02 Гончаренко: «МЮ» — фаворит, а ЦСКА, «Бенфика» и «Базель» сразятся между собой
21:01 Пономарёв: у ЦСКА проходимая группа в Лиге чемпионов
21:00 «Виктория Пльзень» выбила кипрский АЕК из Лиги Европы
20:53 «Црвена Звезда» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы на ответный матч
20:52 Глушаков: Лига чемпионов — другой уровень, но «Спартаку» надо верить в свои силы
20:51 Каррера: спасибо Тотти и Шевченко, они были благосклонны к «Спартаку»
20:44 Роналду: горжусь, что меня вновь признали лучшим игроком сезона по версии УЕФА
20:41 Клопп: в РФПЛ сыграно уже семь туров, у «Спартака» будет преимущество
20:38 Миланов: сыграть на «Олд Траффорд» — это здорово, игроки ЦСКА довольны
20:33 Вернблум: ЦСКА досталась хорошая группа в Лиге чемпионов, принимаем вызов
20:31 Созин: в плей-офф ЛЧ «Спартак» не пройдёт и будет бороться за выход в ЛЕ
Все новости RSS
Партнерский контент