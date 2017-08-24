Кокорин: пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью — начнут

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Утрехтом» в ответном матче квалификации Лиги Европы со счётом 2:0 и выход в групповой этап. Кокорин оформил дубль.
«Счастливы, что прошли в групповой этап, радует, что выполнили задачу. О серии пенальти не думали, верили в свои силы. Забили быстрый гол, хорошо действовали, ждали своего шанса, понимали, что второй гол забить будет сложно. Почему не удавалось реализовать моменты? Может, устали. «Утрехт» хорошо оборонялся, впереди у соперника не очень получалось.
Мы только вышли в групповой этап, что касается этого матча, то мы сами в Голландии создали такую ситуацию. Дома при такой поддержке вышли и выиграли. Это не первый мой победный гол, который я забил грудью, ещё был в Израиле. Манчини подарок мне не обещал за забитые голы. Футболку снял после гола не для того, чтобы Дзюба получил игровое время. Это были просто эмоции. Пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью — начнут. Нестрашно», – передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.