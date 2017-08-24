Иванович: было видно, что «Утрехт» забил с нарушением правил на Лунёве

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Утрехтом» в ответном матче квалификации Лиги Европы со счётом 2:0 и выход в групповой этап.
«Тяжёлый матч. Забили быстрый гол, как и хотели. Потом не успевали забить второй, немного побаивались, так как «Утрехт» начал контролировать игру. У нас были моменты, могли забить ещё, но не получалось. Главное сохранили концентрацию до конца матча и забили второй мяч. Это командная победа. Сейчас главное – восстановиться и готовится к следующей игре.
Что почувствовал, когда отменили гол «Утрехта»? Было видно, что нарушались правила. К серии пенальти были готовы, но никогда не знаешь, каким будет результат — выиграешь или проиграешь. Слава богу, что обошлись без этого», — передаёт слова Ивановича Анатолий Романов.
На 114-й минуте Андрей Лунёв первым оказался на мяче, однако уронил его в свои ворота после столкновения в воздухе с противником — арбитр зафиксировал атаку на вратаря.