«Црвена Звезда» — «Краснодар» — 2:1. Видеообзор матча

«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На седьмой минуте Неманья Милич издали пробил по воротам, Андрей Синицын отбил вправо от себя, а Сергей Петров не закрыл Неманью Радоньича, который сумел направить мяч под перекладину.
В дебюте второго тайма Гуэлор Канга нанёс удар из-за пределов штрафной, мяч по красивой траектории влетел в дальний угол. На 82-й минуте Андрей Иван боролся за мяч в штрафной и упал, а судья посчитал, что было нарушение, назначив спорный пенальти. Андреас Гранквист с 11-метровой отметки направил мяч в правый угол.
Видеообзор матча можно посмотреть на YouTube.