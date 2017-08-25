Хёнесс уверен, что огромные траты «ПСЖ» и «МС» на игроков не принесут им удачи

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс с сарказмом отозвался о клубах, тратящих баснословные деньги на приобретение игроков. Слова Хёнесса относятся, в частности, к «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
«Я всегда смеюсь, когда слышу об этом. В последние годы чаще «Реала» никто не выигрывал Лигу чемпионов. А «ПСЖ» и «Манчестер Сити», тратящие столько денег, пока ничего не выиграли. Поэтому я абсолютно не беспокоюсь о том, что большие деньги будут выигрывать титулы», — приводит слова Хёнесса интернет-портал Goal.
Ранее Хёнесс отмечал, что в принципе не собирается участвовать в организации баснословных трансферов.
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