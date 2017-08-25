Алаба: строгость Салихамиджича считаю полезной для игроков «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба поделился мнением о работе нового спортивного директора Хасана Салихамиджича. Специалист был назначен на этот пост после того, как руководство немецкого гранда долго безуспешно искало подходящую кандидатуру.
«Строгость Салихамиджича считаю полезной для игроков «Баварии». Мы профессионалы, и у нас напряжённый график игр. И каждый в нашей команде знает, что должен вести себя как профессионал. Несмотря на это, думаю, что каждый имеет право летать домой и встречаться со своей семьёй. Нужно только обговаривать всё это, и мне кажется, что проблем не будет», — цитирует Алабу интернет-портал Goal.
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