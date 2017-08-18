Спортивный директор «Баварии» запретил Анчелотти курить на базе клуба

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не сможет больше курить на базе клуба. Таково решение нового спортивного директора Хасана Салихамиджича.
«Я попросил Карло Анчелотти не курить в клубе. Конечно, он согласился с этим. Анчелотти — настоящий профессионал», — цитирует Салихамиджича Daily Mail.
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти также прокомментировал решение экс-игрока мюнхенского клуба.
«Это хорошо для моего здоровья, моя жена в восторге», — сказал Анчелотти.
Сегодня, 18 августа, «Бавария» проведёт первый матч сезона-2017/18 в Бундеслиге. В Мюнхене действующие чемпионы примут «Байер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 мск.
Заммер: «Бавария» приняла очень правильное решение с назначением Салихамиджича