Гендиректор «Црвены Звезды»: это начало новой истории нашего клуба

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звезданен Терзич оценил успех своей команды, которая в ответном домашнем матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы обыграла «Краснодар» (2:1). Эта победа позволила выйти сербскому клубу в групповой этап еврокубка впервые за последние 10 лет.
«Большой успех „Црвены Звезды“ — это начало новой истории нашего клуба. Будем достойны наших предшественников. Радуйся вновь, сербский народ, как вы привыкли», — цитирует Терзича Novosti.rs.
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится сегодня, 25 августа.