«Наполи» отклонил предложение «ПСЖ» по Рейне, голкипер требует отпустить его

«Наполи» отклонил предложение «ПСЖ» по трансферу голкипера Пепе Рейны, которое составляло € 5 млн плюс € 1 млн различных бонусов и аренда вратаря парижан Альфонса Ареоля, сообщает Sky Sport Italia.
Причиной отказа является позиция главного тренера итальянской команды Маурицио Сарри, в планы которого не входит расставаться с Рейной в это трансферное окно.
При этом, как сообщает Sportitalia, сам Пепе разорвал все контакты с «Наполи» и требует от руководства клуба отпустить его в «ПСЖ». Контракт Рейны заканчивается будущим летом.