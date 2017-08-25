Жюли: у У. Дембеле есть все предпосылки, чтобы добиться успехов в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Людовик Жюли считает, что французский нападающий Усман Дембеле способен добиться успехов в каталонском клубе. Испанский гранд уже договорился с дортмундской «Боруссией» о покупке 20-летнего футболиста.
«Дембеле обладает высокой скоростью и дриблингом. Когда он получает мяч, то знает, что делать с ним. А это имеет фундаментальное значение, если хочешь преуспеть в «Барселоне». Но нужно работать с ним, поскольку он в определённой степени остаётся игроком на стадии формирования. У него есть все предпосылки, чтобы добиться успехов в «Барселоне», — приводит слова Жюли испанское интернет-издание Sport.
«Барселона» договорилась с «Боруссией» Д о трансфере У. Дембеле