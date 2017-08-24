«Барселона» договорилась с «Боруссией» Д о трансфере У. Дембеле

Дортмундская «Боруссия» приняла последнее предложение «Барселоны» по нападающему Усману Дембеле, утверждает beIN Sports. Сумма трансфера должна составить не менее € 120 млн (около € 150 млн с учётом бонусов).
Несмотря на заявление спортивного директора дортмундской «Боруссии» Михаэля Цорка о нежелании вести переговоры с сине-гранатовыми в Монако, встреча между сторонами всё же состоялась. При этом представители клубов смогли найти точки соприкосновения. Официальное объявление о сделке может состояться уже в ближайшие часы.
Ранее Дембеле согласовал контракт с «Барселоной» и самовольно не вышел на тренировку «Боруссии», за что был наказан немецким клубом отстранением от занятий.
Цорк: «Боруссия» ясно дала понять свои требования по Дембеле «Барселоне»