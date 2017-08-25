Полузащитник «Русенборга» Хелланн: надеялся, что нам не достанется «Зенит»

Полузащитник «Русенборга» Поль-Андре Хелланн признался, что не хотел играть с «Зенитом» в групповом этапе Лиги Европы. По итогам жеребьёвки «Русенборг» и «Зенит» попали в одну группу, их соперниками также будут «Реал Сосьедад» и «Вардар».
«Перед жеребьёвкой я сказал, что надеюсь, что нам не достанется „Зенит“. Я на самом деле хотел избежать встречи с этой командой», — признался Хелланн в интервью NRK.
В первой корзине помимо «Зенита» были «Арсенал», «Лион», «Динамо» (Киев), «Вильярреал», «Атлетик», «Лацио», «Милан», «Виктория Пльзень», «Ред Булл Зальцбург», «Копенгаген» и «Брага».